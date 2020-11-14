'Tehdit İslam değil, teröristler'

AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Avrupa’da son zamanlarda yükselen İslamofobik olayların arttığı bir zamanda, “İslam Avrupa için tehdit değil” dedi.

Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson, “İslâm Avrupa için tehdit değil.” dedi. AB İçişleri Bakanları, Paris’teki Bataclan Tiyatrosu ile Stade de France’da düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan saldırıların 5’inci yıl dönümünde terörle mücadele konusunda toplantı yaptı. Toplantı sonrası Ylva Johansson, İsveç devlet resmî haber ajansı TT’ye açıklamalarda bulundu. İslâm ve göçün Avrupa için bir tehdit olmadığını aktaran Johansson, aşırı görüşlü fanatiklerle mücadele edilmesi gerektiğini anlattı.

Din değil, teröristler tehdit

Johansson, “İslâm bir tehdit değil. Din bir tehdit değil. Teröristler tehdittir. İslâmcı görünen aşırılar ve aşırı sağcılarla mücadele edilmesi gerekir. Göç de Avrupa için bir tehdit değildir.” ifadelerini kullandı.

İmamlara eğitim AB’nin yetkisinde değil

Batı değerleri gereğince imamlara eğitim verilmesi fikrini de eleştiren Johansson, “Dini liderlere eğitim verilmesinin AB’nin yetkileri arasında olduğunu düşünmüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.