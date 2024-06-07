Tek adam rejimi ülkeyi uçuruma götürüyor - Ağırlaştırdığı krizlere sürekli yenilerini ekliyor

Hukuksuz, denetimsiz ve keyfî uygulamalar, her alanda yol açtıkları krizlerle ülkeyi her gün daha da kötüye götürüyor

Krizler kronikleşiyor

Bir yandan “yumuşama” söylemini kullanıp diğer yandan kayyım darbelerine devam eden iktidarın çelişkili politikaları sürekli kriz ve gerilim üretiyor. Ekonomiden yargıya, siyasetten bürokrasiye her alanda yaşanan krizlerin daha da kronikleşmesi ülkeyi gittikçe büyüyen bir uçuruma sürüklüyor.

Hukuktan ekonomiye...

Hukuksuz uygulamaların adalette yol açtığı ağır tahribat diğer bütün alanlara yansırken, devletteki israf ve fahiş faiz ile zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan ekonomi politikaları gelir uçurumunu büyüterek sosyal barış ve huzur ortamına da büyük zarar veriyor.

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Tek adam rejimi ülkeyi uçuruma götürüyor

İçerideki çatlakların derinleştiği, ekonomiden yargıya, bürokrasiden kayyımlara dek krizlerle boğuşan rejimin her saniyesi ülkeyi daha fazla uçuruma sürüklüyor.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından kurulan yeni hükümet geçtiğimiz bir yılda ülkeyi yeni krizlere hapsetti. Hiçbir soruna çözüm üretemeyen iktidar, 31 Mart yerel seçimlerinde hezimet yaşadı. Halkın iktidara verdiği sürenin sonuna gelinirken seçim yenilgisini unutturmak, içerideki kavgayı perdelemek, yeni bir vizyon görüntüsü ortaya koymak isteyen Saray yönetimi “normalleşme” ve “yeni Anayasa” söylemleriyle gündemi meşgul etmeye, kamuoyunda beklenti oluşturmaya çalıştı. Saray rejiminin yumuşamak bir yana kemer sıkma politikalarıyla birlikte toplumsal muhalefetin önünü kesmek adına daha da sertleşeceği pek çok kez tartışıldı. DEM Partili Hakkari Belediyesi’ne kayyım atanması, siyasette yumuşama tartışmasını boşa düşürürken rejimin baskıyı daha da artıracağını gösterdi. CHP Lideri Özgür Özel’in erken seçimi gösteren çıkışı da krizleri yönetme şansı kalmayan Saray’ın daha fazla zorlanacağı bir sürece işaret ediyor.

Kriz derinleşiyor

BirGün’ün haberine göre ülkeyi her geçen gün daha büyük felaketlere götüren AKP-MHP iktidarının son dönemki krizleri şu şekilde sıralandı: Tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay’ın tahliyesi talebi ile başlayan yasal süreç Türkiye yüksek yargısı içinde akut bir krize dönüştü. Yargıtay 3. Ceza Dairesi iki kez Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) tahliye talebini reddederek AYM’yi ağır ithamlarla eleştirdi, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülürken MHP Lideri Devlet Bahçeli doğrudan AYM’yi hedef aldı. Cumhur İttifakı AYM’nin yapısının değiştirilmesini istedi. AYM kararlarına uyulmamasıyla başlayan kriz, Yargıtay’da yılan hikayesine dönen başkanlık seçimiyle sürdü. Mehmet Şimşek politikalarıyla krizin tüm yükü halkın sırtına bindirildi. 31 Mart’ın hemen ardından Van’a kayyım atanmasıyla ortaya çıkan kriz de rejimin önümüzdeki dönem yol haritasına ilişkin gerilimin bir başka yansıması oldu.

Haber Merkezi