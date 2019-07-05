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Tek adamlık batağa sapladı

05 Temmuz 2019, Cuma 22:23
Tek adam rejimini eleştiren CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, “Türkiye batağın içine saplandı. Türkiye krizde, iç barış tahrip oldu, ağır dış sorunlarla boğuşmaktayız. Korktuğum endişe ettiğim şeyler ortaya çıktı. Bu sürecin sorumlusu olmak istemedim” dedi.

CHP Konya Milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, yeni parti iddialarıyla ilgili olarak Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş’ın sorularını cevapladı. Ankara Gündemi programına konuk olan Şener, “AKP’den ayrıldığımdan bu yana hiç pişman olduğum bir nokta yok. Ayrıldığımdan bugüne kadar ki çizgimin çok doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü kamuoyu benim bildiklerimi bilmiyor. Benim yaşadıklarımı yaşamamış, hissettiklerimi, kurduğum empatileri bilmiyor. Ama AKP’nin ilk döneminde her şey güllük gülistanlık gözükürken içten içe ana dinamiklerin bu ülkeye zarar verebileceğini ben gördüm ve 5 yıllık Başbakan Yardımcılığım döneminde Sayın Erdoğan’ın birçok kararına itiraz ettim. Bunlar basında yayınlandı ve kamuoyunda tartışıldı. …Bu çizgide Partinin, kuruluş ilkelerine aykırı bir rotaya girmiş olduğunu gördüğüm için bıraktım” diye konuştu. 

Bu sürecin sorumlusu olmak istemedim

AKP’den ayrılma sürecini anlatan Şener, “2007 seçimlerine katılmayacağımı söyleyince Sayın Erdoğan ile Gül birlikte gece 2’de Başbakanlık Konutu’nda bana ısrar ettiler. Benim siyaset anlayışımla, dünyaya bakışımla Erdoğan’ın bakış açısı farklı. Benmerkezli bakış açısıyla devletin yönetilmeyeceğini biliyordum. Etrafındakileri de karanlık şeylere bulaştıracak birinin yanında siyaset yapmam mümkün değildi. Geldiğimiz nokta ortada… Sürekli her  şey benim olsun, saraylar uçan saraylar yazlık saraylar benim olsun, bütün yetkiler benim olsun, başbakanlık yetmiyor cumhurbaşkanlığı yetmiyor tek başıma hükümet olayım, yargıda da benim sözüm geçmeli dedi. Yasama organı Parlamento beni denetlemesin dedi. Parlamento’nun ana görevi yasa çıkarmaktır ama bütün yasaları o çıkarmasın benim de yetkim olsun dedi. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle parlamento’nun yetkilerine el koydu. Bütün bu düzenlemeleri yaptı ve Türkiye batağın içine saplandı. Türkiye krizde, iç barış tahrip oldu, ağır dış sorunlarla boğuşmaktayız. Korktuğum endişe ettiğim şeyler ortaya çıktı. Bu sürecin sorumlusu olmak istemedim” ifadelerini kullandı. 

 

Etiketler: Türkiye, siyaset, AKP, Abdüllatif Şener
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