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18 KASIM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

'Tekrar masaya oturmayacağız'

18 Kasım 2019, Pazartesi 14:09
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Milli davamız Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2020 bütçesinin sunumunu yaptı. 

Halihazırda diplomasinin sahası ve masasının daha geniş ve çok katmanlı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, diplomasinin alanına giren meselelerin çeşitlenmiş ve iç içe geçmiş durumda olduğuna dikkati çekti. 

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, çok boyutlu ve ciddi sınamalarla dolu bir coğrafyada olduğunu ve zorlu bir konjonktürün içinden geçtiğini belirterek, böylesi bir ortamda vizyonu geniş, ön alıcı ve manevra yeteneği yüksek dış politika izlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Eleştirilere her seviyede gereken tepkiyi gösterdik"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, İran'la iyi komşuluk ilişkilerini ortak menfaatler temelinde geliştirmeye devam ettiğini belirterek, iki ülke arasında ticaret, turizm, ulaştırma ve enerji dahil birçok alanda iş birliğini güçlendirdiklerinin altını çizdi.

Başta Suriye olmak üzere bölgesel konular hakkında İran ile istişareleri sürdürdüklerini dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son harekatımıza yönelik İran'dan gelen eleştirilere de tabiatıyla her seviyede gereken tepkiyi gösterdik. İran halkına zarar veren ve bölgesel ticareti olumsuz etkileyen yaptırımlara karşı olduğumuzu da başından beri söyledik. Son günlerde İran'da yaşanan olayların bir an önce bitmesini ve İran'ın huzura kavuşmasını da diliyoruz."

"KKTC'nin haklarını korumaya devam edeceğiz"

Çavuşoğlu, Yunanistan'la diyalog kanallarını açık tuttuklarını belirterek, son seçimlerde iktidara gelen, Kiryakos Miçotakis başkanlığındaki Yeni Demokrasi Partisi hükümetiyle sorunlu meseleleri ele almayı kolaylaştıracak olumlu gündem başlıklarına odaklanmayı hedeflediklerini söyledi. 

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Milli dava Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağımızı sizler huzurunda vurgulamak isterim. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye'nin Kıbrıs Adası'nın batısında ve kuzeyindeki deniz alanlarında meşru hak ve çıkarları bulunmaktadır. Ülkemiz bunları korumak için gerekli tedbirleri almıştır, almaya da devam edecektir. Hem kendi kıta sahanlığımızda kendi haklarımızı, hem de garantör ülke olduğumuz KKTC'nin haklarını korumaya devam edeceğiz." 

AA

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