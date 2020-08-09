'Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları arttı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarına ilişkin bilgi vererek şunları kaydetti: "Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır." AA

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