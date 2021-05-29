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29 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Temaslıların karantina süresi 14 güne çıkarıldı

29 Mayıs 2021, Cumartesi 17:16
Güney Afrika, Brezilya varyantları veya Sağlık Bakanlığı tarafından tehdit edici olarak tanımlanmış varyantlarda izolasyon süresi, 14 günün sonunda yapılacak PCR testinin negatif çıkması durumunda sonlandırılacak.

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 vakalarıyla yakın temaslıların daha önce 10 gün olan karantina süresi 14 güne çıkarıldı.

Bakanlık tarafından Kovid-19 Rehberi'nin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümünde güncelleme yapıldı.

Buna göre, Kovid-19 vakasıyla yakın temaslıların karantina süresi 10 günden 14 güne çıkarıldı. Semptom göstermeyen yakın temaslı kişilerde, PCR testinin negatif çıkması durumunda 10'uncu günden sonra karantina sonlandırılabilecek.

Kişilerin birbirine mesafesinin 2 metreden az olması, 10 dakikadan uzun süre kapalı alanda ya da korunmasız temas kurulması yüksek riskli olarak kabul edilecek.

Kovid-19 aşısının iki dozunu olanlar tanı aldığında veya ikinci dozun 14'üncü gününden sonraki 3 ay içinde Kovid-19 vakasıyla temasının olması durumunda temaslı olarak değerlendirilecek. Bu kişilerin karantinası 7'nci gün yapılan PCR testi sonucu negatif ise sonlandırılacak.

Varyantlarda izolasyonun sonlandırılması için PCR testi negatifliği aranacak

PCR testi pozitif çıkan kişilerin izolasyon süresi 14 gün olacak. Ancak en az üç gün ateş ve diğer klinik belirtisi olmayan kişilerde, 10'uncu günde yapılan PCR testi negatif ise izolasyon sonlandırılacak.

Güney Afrika, Brezilya varyantları veya Sağlık Bakanlığı tarafından tehdit edici olarak tanımlanmış varyantlarda izolasyon süresi 14 gün olacak. Bu sürenin sonunda yapılacak PCR testinin negatif çıkması durumunda izolasyon sonlandırılacak. PCR testi pozitif olursa izolasyon süresi 20 güne uzatılacak ve 20 günün sonunda izolasyon sonlandırılacak.

AA

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