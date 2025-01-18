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18 OCAK 2025 CUMARTESİ - YIL: 55

Temel insan haklarına ciddî bir tehdit - Her aşamada sıkıntılı bir kanun

18 Ocak 2025, Cumartesi 19:47
İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), TBMM Millî Savunma Komisyonu’nda kabul edilen Siber Güvenlik Kanun Teklifi’ne ilişkin, “Bu teklifin mevcut haliyle yasalaşması, demokratik toplum düzenine ve temel insan haklarına ciddi bir tehdit oluşturacaktır” açıklamasını yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Siber güvenliğin güçlendirilmesi hedefiyle sunulan bu teklif, yalnızca ‘Orwellian’ bir yaklaşımı çağrıştırmakla kalmayıp, bireylerin hak ve özgürlüklerini doğrudan kısıtlayabilecek düzenlemeler içermektedir. Tasarı, belirsiz kavramlar getirerek, kurulacak Siber Güvenlik Başkanlığı’na aşırı geniş ve denetimsiz yetkiler tanımakta, bu yetkilerin kullanımı kapsamında kişi ve kuruluşlara orantısız adlî ve idarî yaptırımlar öngörmektedir. Temel hak ve özgürlüklerin korunması adına, teklifin mevcut haliyle kabul edilmesi mümkün değildir; derinlemesine gözden geçirilmesi ya da tamamen geri çekilmesi zorunludur.”

“Yasa teklifi yeniden ele alınmalıdır”

Teklifin maddelerine ilişkin eleştirilerin yer aldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, siber güvenliğin sağlanmasını hedefleyen bir düzenleme olarak temel hak ve özgürlüklerin korunmasıyla uyumlu olmak zorundadır. Ancak, teklifin mevcut hali, ifade özgürlüğü, kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği gibi demokratik toplumun temel değerlerini ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır. Yasa teklifinin içerdiği belirsiz ve keyfî düzenlemeler, yasal güvencelerden yoksun yetkiler ve bağımsız denetim mekanizmalarının eksikliği, bireylerin haklarını derinden zedeleyebilecek niteliktedir. Bu bağlamda, İfade Özgürlüğü Derneği olarak aşağıdaki hususları vurguluyoruz: Yasa teklifi geri çekilmeli ve kapsamlı bir şekilde yeniden ele alınmalıdır. Düzenlemeler, ulusal ve uluslararası hukuka uygun hale getirilmelidir. Kurumlar, suçlar ve görevler belirsizlikten arındırılmalıdır. Yasanın kapsamına giren her türlü yetki ve tanım, Anayasa’nın öngördüğü şekilde öngörülebilir, belirli ve keyfiyete yer bırakmayacak bir biçimde düzenlenmelidir.”

Ankara - anka

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Her aşamada sıkıntılı bir kanun

 Alternatif Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Çayır, Siber Güvenlik Kanun Teklifi’nin her aşamada sıkıntı meydana getireceğini belirterek, “Gazeteci ‘veri sızıntısı oldu’ diye haber yaptığında ‘hayır’ diyecekler. Sonunda iş şu olacak, biz ‘veri sızıntısı yok’ diyoruz siz ‘veri sızıntısı olmuş’ gibi lanse ediyorsunuz, o yüzden 2 yıldan 5 yıla hapis cezasıyla yargılanacaksınız” dedi.

Teklifte, emniyet, jandarma, istihbarat gibi kritik olduğu düşünülen kurumların kapsam dışı bırakıldığını belirten Çayır, “Tüzel kişiliği olmayan kuruluşlar bile kanun kapsamında. Şirket veya platform diyebileceğimiz tüzel kişiliği olmayan yerlerden bir belge, bilgi, altyapıya erişim istendiğinde, bu kurum ve kuruluşlar da belge vermek zorunda. Vermezlerse ceza uygulanacak, dava açılacak, para cezası uygulanacak” diye konuştu.

Ankara - anka

 

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