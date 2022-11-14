Terör saldırısında vefat eden Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara dualarla uğurlandı

İstanbul Beyoğlu'ndaki terör saldırısında vefat eden Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara'nın cenazeleri toprağa verildi.

Ayazağa Merkez Camii'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Adem Topkara'nın babası Mustafa Topkara ve Elif Topkara'nın babası Abdi Köseoğlu törende taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta güçlük çeken Köseoğlu'nu Adalet Bakanı Bozdağ ve Başsavcı Yılmaz teselli etti. Kılınan cenaze namazının ardından bakanlar Soylu ve Bozdağ, tabutları omuzladı. Çiftin cenazeleri defnedilmek üzere Yeni Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü. AA

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