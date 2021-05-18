Terörist 'Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiği görüntüler paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölücü terör örgütü PKK'nın sözde askeri kanadının bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey mensubu terörist "Sofi Nurettin"in saklandığı mağarada vurulduğu anın görüntülerini paylaştı.

PKK'nın askeri kanadında etkisiz hale getirilen 'sözde' en üst düzey terörist

PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de bulunan "Sofi Nurettin" kod adlı Halef El Muhammed’in, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve TSK'nin koordineli operasyonuyla etkisiz hale getirildiği, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

Sofi Nurettin’in yerinin tespit edilmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti.

Bölge hemen İHA'larla takip edilmeye başlandı, keşif ve gözetleme faaliyetleri kapsamında alınan anlık görüntülerin analiz ve değerlendirmesi yapıldı.

Bölgede sivillerin bulunmadığından emin olunduktan sonra F-16 tarafından teröristlerin bulunduğu mağaraya yönelik atış gerçekleştirildi, Sofi Nurettin ve beraberindeki terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye’den Türkiye'ye yönelik tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olduğu belirtilen "Sofi Nurettin" kod adlı Halef El Muhammed'in, şubat ayında Gara bölgesinde düzenlenen Pençe Kartal-2 Operasyonu sırasında TSK’ye karşı eylemleri komuta ettiği ve 13 kişinin infaz emrini verdiği belirlenmişti.

"Hiçbir terörist hesap vermekten kaçamayacak"

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG’nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı teröristin, Irak’ın kuzeyinde saklandığı mağarada TSK ve MİT’in koordineli operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini açıkladığı hatırlatıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan, 2015-2020 arasında PKK/KCK-PYD/YPG’nin Suriye genel sorumlusu olan Sofi Nurettin kod adlı teröristin Irak’ın kuzeyine geçmesi, YPG/PYD’nin PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin üst düzey bir sorumlusunu sınır ötesinde başarılı bir operasyonla etkisiz hale getiren TSK ve MİT’in isimsiz kahramanlarını kutluyoruz. Ülkemizi ve asil milletimizi hedef alan hiçbir terör örgütü ve hiçbir terörist hesap vermekten kaçamayacaktır."