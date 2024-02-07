Teröriste takipsizlik verilmiş

İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına düzenledikleri silahlı saldırıda öldürülen saldırganlardan Emrah Yayla hakkında daha önce “kovuşturmaya yer olmadığı” yönünde karar verildiği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında dosya kapsamına yansıyan tespitleri inceleyerek, tüm açıklamalar ışığında şüpheli hakkında dosyaya yansıyan tanık beyanının İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama dönemini kapsadığı, şüphelinin konuşmacı olarak katıldığı etkinlik tespitlerinin sempatizanlık göstergesi olduğu, başlı başına örgüt üyeliği suçuna vücut vermeyeceğini değerlendirdi ve bu haliyle soruşturmanın mükerrer nitelikte olduğu anlaşıldığından kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Anka

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