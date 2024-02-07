"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Teröriste takipsizlik verilmiş

07 Şubat 2024, Çarşamba 21:52
İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına düzenledikleri silahlı saldırıda öldürülen saldırganlardan Emrah Yayla hakkında daha önce “kovuşturmaya yer olmadığı” yönünde karar verildiği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında dosya kapsamına yansıyan tespitleri inceleyerek, tüm açıklamalar ışığında şüpheli hakkında dosyaya yansıyan tanık beyanının İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama dönemini kapsadığı, şüphelinin konuşmacı olarak katıldığı etkinlik tespitlerinin sempatizanlık göstergesi olduğu, başlı başına örgüt üyeliği suçuna vücut vermeyeceğini değerlendirdi ve bu haliyle soruşturmanın mükerrer nitelikte olduğu anlaşıldığından kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Anka

Okunma Sayısı: 242
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fakirin gıda enflasyonu yüzde 109.5

    Belçika’dan örnek kararlar

    Teröriste takipsizlik verilmiş

    Tokyo'daki yoğun kar yağışında 240 kişi yaralandı

    ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e 17,6 milyar dolar destek öngören tasarıyı reddetti

    'Hamas, her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes planını kabul etti'

    Kayıplar nerede?

    Kahramanmaraş’ta işler yürüyor mu?

    Yazıklar olsun

    Divan kararına saygı gösterin

    Mao sansürü gibi

    Deprem Fonu: Adı var, kendi yok

    Unutmak yok, helâlleşmek yok

    Türkiye'nin nüfusu açıklandı - İstanbul en çok, Bayburt da en az nüfusa sahip il oldu

    Ben-Gvir, Biden'dan ''Alzheimer'' ifadesi için özür diledi

    Lazzarini: Gazze'de 100 bine yakın kişi öldürüldü, yaralandı veya kayboldu

    İstanbul Adliyesi’ndeki saldırı girişimine ilişkin son açıklamalar - 2 DHKP/C’li terörist etkisiz hale getirildi - 3'ü polis 6 kişi yaralandı

    Depremzedeye verilen sözler tutulmadı

    Yazıklar olsun size

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir yıl sonra
    Hasan KOÇ

    Ağlatan vefatlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Mi’racın akabinde yaşanan mu’cizeler
    Hüseyin Kıymık

    Kıyamet kopuyor sandım
    Süleyman KÖSMENE

    Derste uyunur mu?
    Ahmet BATTAL

    CHP, siyaset ve Avrupa Birliği
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Üç aylarda en iyi ve en faziletli işler
    Cevher İLHAN

    Deprem şâibeleri derinleşiyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şân-şöhret-servet düşkünlüğü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.