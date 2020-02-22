Teşekkürler... Bu bayrağı daha ileriye taşıyacağız...

Risale-i Nur'un medyadaki dili olarak yayın hayatımızdaki yarım asrımızı geride bırakıp ikinci 50 yılımıza girdiğimiz 51. kuruluş yıl dönümümüz vesilesiyle, vefakâr okurlarımız başta olmak üzere, coşkumuzu paylaşan herkese şükranlarımızı sunuyor; tavizsiz istikrar çizgisinde daha nice 50 yıllara erişmeyi diliyoruz.

Bu bayrağı daha ileriye taşıyacağız

21 Şubat 1970’de ilk sayısı yayınlanan gazetemizin 51’inci kuruluş yılı vesilesiyle bir araya gelen personelimiz “Nice başarılı yıllara” temennisinde bulundu.

Programda kısa bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Üyemiz Sabahattin Boyacı, “Yeni Asya ihlâs demek, sebat demek ve sadakat demektir. Bu gazete Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin gayreti ile Risâle-i Nur’un medyadaki dili olma niyetiyle yayın hayatına başlamıştır. Şanlı bir 50 yıl geride kaldı. Bu hizmeti bugünlere getirenlere binler teşekkür ediyoruz. Ve bundan sonra da bu bayrağı daha ileri taşıyacak olan sizlere de şükranlarımızı sunuyoruz. Başarılı çalışmalar diliyoruz” dedi.

Personelimizin bir araya geldiği programda Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih Yargı ile 50 yıllık Yeni Asya okuyucusu Şeref Çetintaş da hazır bulundu.