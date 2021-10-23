TOBB: Tedirginiz

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrasında dövizde yaşanan hızlı yükselişe TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da tepki gösterdi.

Hisarcıklıoğlu, “reel sektör tedirgin” dedi. gazeteduvar’ın haberine göre, Merkez Bankası’nın faizi yüzde 16’ya indirme kararının ardından dövizde yaşanan yükseliş devam ederken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’dan ‘tedirginiz’ açıklaması geldi. Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrası hem uzun vadeli faizlerin hem de döviz kurlarının artması reel sektörümüzü tedirgin etmektedir. Temennimiz piyasadaki faizlerin ve enf- lasyonun düşeceği, finansal istikrarın tesis edileceği ortama en kısa sürede kavuşmaktır” dedi.

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