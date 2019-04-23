Toplum ayrıştırıcı söylemi kabul etmiyor

İngiliz Guardian gazetesine konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, herhangi bir baskı hissetmediğini söyledi.

İmamoğlu, “Bu kentte 16 milyon insan benim onlara hizmet etmemi ve seçildiğim görevi yerine getirmemi bekliyor” dedi. Guardian gazetesinin iç sayfalarındaki haber, gazetenin Türkiye ve Orta Doğu muhabiri Bethan McKernan ile Gökçe Saraçoğlu’nun imzalarını taşıyor.

Ekrem İmamoğlu, Guardian’a verdiği röportajda ise şu ifadeler yer alıyor; “Çok sayıda AKP seçmeni bana neden onların partisinden aday olmadığımı sordu. Onlardan oylarını değil duâlarını istediğimde memnun oldular. Halkın ayrıştırıcı bir söylemi ve ayrımcı politikalarını kabul ettiğine inanmıyorum. Halen dünyada hakim anlayış popülizm. Ancak popülizm de nihayetinde bitecek. İnsanlara saygıyla davrananlar daima kazanır.”



Korkulan biri olmak istemiyorum

Guardian’daki haberde İmamoğlu’nun şimdiden 2023’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı yarışacak potansiyel bir aday olarak görüldüğü vurgulanıyor. İmamoğlu’nun henüz kendisini dünya sahnesinde boy gösteren bir kişi olarak görmediğini de ekleniyor. İmamoğlu’nun gazeteye yaptığı diğer açıklamalar da şöyle; “Hakkımdaki hükmü benim değil başkalarının vermesi gerektiğini düşünüyorum. Kararlarım ve siyasette izlediğim yol, 10 yıllık iş bitirme tecrübesi olan iyi bir yönetici olduğum gerçeğinin bir sonucu. İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi düşüncesini aklımdan bile geçirmiyorum. Seçimi kazandığımız açık. AKP insanların başka türlü düşünmesini istiyor ama bu süreç bitti. Hayata devam etme zamanı. Tapılan ya da korkulan biri olmak istemiyorum. Sadece benimle yan yana çalışmanızı istiyorum. Ki, bizi seçen insanlar için mümkün olan en iyisini yapabilelim...Yapmamız gereken çok iş var.”