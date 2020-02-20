Toptan’dan “tarafsızlık” vurgusu

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, “Kim olursa olsun, siyasî mensubiyetine bakmadan, önümüze gelen bir belediye başkanıyla ilgili iddialarda, ‘acaba bu hangi partinin mensubu’ diye üzerinde bile durmadan mevcut delillere göre karar verip, sistemin iyi ve dürüst işlemesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz.” dedi.

Toptan, bir otelde düzenlenen “Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması Çalıştayı”nda yaptığı konuşmada, Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun 2004 yılında Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde çıkarılan kanunla kurulduğunu söyledi. Kurulun, Türk idare sistemi içerisindeki diğer kurullardan farklı yönlerinin olduğunu belirten Toptan, “Diğer kurullardan ayrı tarafımız, kurul kararlarının yargı denetimine tabi olmasıdır. Bizim verdiğimiz karar, taraflar tarafından idarî yargı yoluna götürülebilir, orada bozulabilir veyahut onanabilir.” diye konuştu. Kanunla kurula yüklenmiş iki temel hedefin bulunduğunu vurgulayan Toptan, bunların; etik kültürünün ülke genelinde yaygınlaştırılması ve bununla ilgili projelerin hayata geçirilmesi ile kamu görevlilerinin ve bütün kamunun etik davranış ilkeleri çerçevesinde mutlaka bilinçlendirilmesi olduğunu anlattı. AA

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