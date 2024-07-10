BİR KİŞİNİN HATASI SEBEBİYLE BÜTÜN TOPLUMU HEDEF ALMAK BÜYÜK BİR GÜNAH, UTANILMASI GEREKEN BİR ÇİRKİNLİK VE HUKUKÎ OLARAK SUÇTUR.

Asla kabul edilemez

MAZLUMDER Ankara Şubesinde bir araya gelen STK’lar adına açıklama yapan Özgür-Der Şube Başkanı Yasemin Öğüt, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir bahaneyle saldırıların mağduru olduğunu belirterek “Hukuku ve insan haklarını ayaklar altına almak asla kabul edilemez” dedi.

İzin verilmemeli

“Bu topraklar eskiden beri mazluma, muhtaca, yolda kalmışlara yuva olmuştur. İnsaf, vicdan ve merhametten yoksun ırkçı çevrelerin bu güzel hasletleri yok etmesine izin verilmelidir. Kim olursa olsun, insanların dinine, canına, malına ve namusuna kast edilemez.”

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Toptancı suçlamalar günah ve suçtur

Özgür-Der Ankara Şube Başkanı Yasemin Öğüt, “Bir kişinin işlediği suç nedeniylebütün bir toplumu hedef almanın büyük bir günah, utanılması gereken bir çirkinlik ve hukuki olarak apaçık bir suç olduğu ortadadır” dedi.

Ankara’da bazı sivil toplum kuruluşları, Suriyeli sığınmacılara ilişkin basın açıklaması yaptı. İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Ankara Şubesi’nde bazı sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. Grup adına basın açıklaması yapan Özgür-Der Ankara Şube Başkanı Yasemin Öğüt, Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin bir bahaneyle saldırıların mağduru olduğunu öne sürerek, “Bir kişinin işlediği suç nedeniyle bütün bir toplumu hedef almanın büyük bir günah, utanılması gereken bir çirkinlik ve hukuki olarak apaçık bir suç olduğu ortadadır” değerlendirmesinde bulundu.

İnsan hakları ayaklar altına alınamaz

Öğüt, bu toprakların eskiden beri mazluma, muhtaca, yolda kalmışlara yuva olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “İnsaf, vicdan ve merhametten yoksun ırkçı çevrelerin bu güzel hasletleri yok etmesine izin verilmemelidir. Kim olursa olsun, hangi etnik unsura ait olursa olsun insanların dini, canı, malı ve namusuna kastetmek, hukuku ve insan haklarını ayaklar altına almak asla kabul edilemez.”