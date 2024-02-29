"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MART 2024 CUMA - YIL: 55

‘TRT kanun tanımıyor, suç işliyor!’

29 Şubat 2024, Perşembe 20:15
CHP TRT’nin ‘tarafsızlık’ ilkesini yok sayan yayın politikasının ortadan kaldırılması için TBMM’de araştırma önergesi verdi.

CHP önerge ile yerel seçimlere girilen süreçte TRT’nin siyasi partilere eşit sürelerde yer vermediğine dikkat çekerken, gelirleri vatandaşın vergilerinden oluşan TRT’nin tarafsızlık ilkesine uygun kamu yayıncılığına döndürülmesini istedi. TRT’nin Anayasa’yı ve kendi kanununu tanımayarak suç işlediğini söyleyen CHP’nin Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Cebinizdeki telefondan, evinizdeki televizyona, arabanızdaki müzik setine hangisini alsanız TRT’ye binlerce lira pay gidiyor! Ama bu milletin en az yarısını, onların haber alma hakkını yok sayıyor bu TRT! Çünkü artık milletin TRT’si değil, Ak Parti’nin çiftliği olmuş. Gerçek sahibi millet olan TRT’yi de son kez uyarıyoruz. Bu seçimde adil  ve tarafsız yayıncılık yapmaya davet ediyoruz!” diye konuştu. CHP’nin Meclis Araştırma Önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

İstanbul - Sedat Serdar

Okunma Sayısı: 377
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dayısı olan değil hak eden kazansın

    Çorlu davasında yine karar çıkmadı

    İsrafa var, emekliye yok

    Hissedilen enflasyon % 106.9

    ‘TRT kanun tanımıyor, suç işliyor!’

    Et fiyatları nereye?

    Torba kanunlar hukuku ihlâl ediyor

    İsrail, yardım bekleyen Filistinli sivillere de saldırdı: Ölü sayısı 112'ye yükseldi, 760 yaralı var!

    Eczacılar ilaç fiyatlarına çözüm bekliyor

    İşsizlik sebebiyle sosyal yardım ihtiyacı arttı

    28 Şubat’tan bu yana ne değişti?

    Saray kararnamesine AYM’den 37 iptal

    Davaların yüzde 40’ı uzun tutukluluktan

    Bu suç ortaklığına artık son vermeliyiz

    8. paket de hiçbir derde deva olmaz

    Kudüs’ten Erdoğan’a: Kırmızı çizgi ne oldu?

    Ekonomik güven endeksinde düşüş

    Darbeye sebep olanları yüceltiyorlar

    ABD’li Müslümanlardan Biden’a “kararsız” mesajı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim Aktaşcı

    Ne olsa da kışın sonu bahardır
    Faruk ÇAKIR

    Hukuka dönüşten başka çare var mı?
    Şükrü BULUT

    AKP Hükümetinin Gazze’deki çaresizliği...
    Orhan Ali YILMAZ

    “Akıl tutulması” ya da şu paranoya...
    Ali FERŞADOĞLU

    Hz. Süleyman ile meşrutiyet mührü kimde ise…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kök tutan asil hizmetler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Said YÜKSEKDAĞ

    Acib bir âile imtihânı
    Genel

    Kardeşim Rıdvan Aladağ anısına...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.