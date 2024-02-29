‘TRT kanun tanımıyor, suç işliyor!’

CHP TRT’nin ‘tarafsızlık’ ilkesini yok sayan yayın politikasının ortadan kaldırılması için TBMM’de araştırma önergesi verdi.

CHP önerge ile yerel seçimlere girilen süreçte TRT’nin siyasi partilere eşit sürelerde yer vermediğine dikkat çekerken, gelirleri vatandaşın vergilerinden oluşan TRT’nin tarafsızlık ilkesine uygun kamu yayıncılığına döndürülmesini istedi. TRT’nin Anayasa’yı ve kendi kanununu tanımayarak suç işlediğini söyleyen CHP’nin Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Cebinizdeki telefondan, evinizdeki televizyona, arabanızdaki müzik setine hangisini alsanız TRT’ye binlerce lira pay gidiyor! Ama bu milletin en az yarısını, onların haber alma hakkını yok sayıyor bu TRT! Çünkü artık milletin TRT’si değil, Ak Parti’nin çiftliği olmuş. Gerçek sahibi millet olan TRT’yi de son kez uyarıyoruz. Bu seçimde adil ve tarafsız yayıncılık yapmaya davet ediyoruz!” diye konuştu. CHP’nin Meclis Araştırma Önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. İstanbul - Sedat Serdar

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