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15 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Trump’ın ipiyle kuyuya inilmez

15 Ekim 2019, Salı
Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, dünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında planlanan görüşmeyi eleştirdi.

ABD’nin ‘ilkesiz’ olduğunu ve ‘çıkarlarına göre hareket ettiğini’ vurgulayan Dilipak şunları söyledi: “Trump’ın ipiyle kuyuya inilmez. ABD’ye güven olmaz. Tuzak kurar. İçimizden birileri ABD ile kol kola. Bunu bilelim ve ona göre hareket edelim. ABD ikili oynar. İlkesi yok çıkarı var. Vefası da yok. Siyaset güven müessesesi değildir. Denetim yoksa bütün ihtimaller hesaplanmamışsa, her şey yolunda gidermiş gibi gözükürken, bir an gelir gol yersiniz.” 

Güven krİzİne sebep olur

Dilipak ayrıca, ABD’nin Ortadoğu’daki varlığını krize borçlu olduğunu söyleyerek, “ Teröre karşı bu kadar sert tepkiler verirken bu terör baronları ile en yüksek seviyede görüşmenin mantığı ne! Bu sorunun bugüne kadar büyüyerek devam etmesinin asıl sebebi bu değil mi! ‘Dostlar alışverişte görsün’ kabilinden bir iş olarak anlaşılacak yaklaşımlar toplumda umutsuzluktan öte ciddi bir güven krizine sebeb olabilir. Toplum söz değil icraat görmek istiyor. Sözlerin büyüklüğü ile işe yansıyan boyutu arasındaki fark kadar umutsuzluk üretilir. Bu da siyasette giderek artan bir güven krizine sebeb olur” dedi. 

***

Trump: Türkiye’ye büyük yaptırımlar geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye’de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin bir açıklama daha yaptı. Başkan Trump, Kürtler’in IŞİD’li tutukluları ABD’yi olaya dahil etmek için bıraktığını savunarak, Türkiye’ye büyük yaptırımlar geliyor. İnsanlar gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünüyor mu? Bitmeyen savaşlar bitecek” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin elinde bulunan IŞİD’li tutuklulara ilişkin açıklamada bulunmuştu. 

ABD’ye asla gelemeyeceklar 

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “ABD, IŞİD’li mahkumların en kötülerini elinde tutuyor. Türkiye ve Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli” demişti.” Avrupa, çok sayıda talepten sonra onları (IŞİD’lileri) geri almış olmalıydı. Şimdi bunu yapmalılar. ABD’ye asla gelemeyecek ya da girmelerine izin verilmeyecek!” ifadelerini kullanmıştı.

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