TÜİK’te görev değişikliği

Türkiye İstatistik Kurumu’nda görev değişimi yaşandı.

TÜİK Başkanlığı tarafından yapılan iç bilgilendirme yazısında Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş’ın sağlık sorunları sebebiyle görevden affını talep ettiği, makam tarafından bu talebin uygun görüldüğü ifade edildi. Yazıda, Baş’ın yöneticilik yaptığı aynı dairede ‘uzman’ olarak çalışmaya devam edeceği de belirtildi. Cem Baş’tan boşalan daire başkanlığına, TÜİK Dijital Dönüşüm Dairesi Başkanı Dr. Furkan Metin getirildi. Sözcü’den Erdoğan Süzer’in aktardığına göre, Baş’ın, sağlıkla ilgili hiçbir sorunu olmadığı ve son dönemde artan baskılardan ciddi rahatsızlık duyduğu iddia edildi. Haber Merkezi

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