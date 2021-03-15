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15 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

'Turist kabulünde ülkelerin vaka sayısı dikkate alınacak'

15 Mart 2021, Pazartesi 14:18
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Türkiye'ye turist kabulünde, kişilerin geldikleri ülkenin günlük vaka sayıları ve aşılama programlarının dikkate alınacağını bildirdi. İngiltere'de aşılama programının hızlı ve etkili sürdüğünü belirten Ersoy, İngiliz turistlerden 15 Nisan'dan sonra PCR testi istenmeyebileceğini söyledi.

Ersoy, BBC ONE televizyonunda katıldığı canlı yayında, yaklaşan turizm sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye 15 Nisan'a kadar giriş yapmak isteyen kişilerden negatif PCR testi isteneceğini belirten Ersoy, bunun 15 Nisan'dan sonra Sağlık Bakanlığıyla tekrar değerlendirileceğini açıkladı.

Ersoy, "15 Nisan’dan sonra vaka sayılarına bakacağız. Eğer vaka sayılarında düşüş varsa geçen seneki uygulamamız gibi, o ülkelerden gelen kişilerden negatif PCR testi talep etmeyeceğiz." diye konuştu.

İngiltere’de aşılama programının hızlı ve etkili bir şekilde sürdürüldüğüne ve vaka sayılarının düşmeye devam ettiğine dikkati çeken Ersoy, bu eğilimin sürmesi halinde 15 Nisan’dan sonra İngiliz vatandaşlarından test istenmeyebileceği ihtimalinin bulunduğunu aktardı.

Ersoy, Türkiye’de de aşı programının başladığını, halihazırda 11 milyondan fazla kişiye aşı yapıldığını ve nisan sonuna kadar hedefin 50-60 milyon kişiyi aşılamak olduğunu belirterek böylelikle ülke genelinde vakaların düşeceğini ifade etti.

Bakan Ersoy, turistlerin geldiği ülkelerdeki vaka sayılarının düşük olması ve aşı programının iyi ilerlemesi halinde Türkiye’ye gelen turistlerin de güvenli olacağını kaydetti.

İngiltere'den Türkiye'ye pandemi öncesi verilere göre ortalama yıllık 2,5 milyon turist geliyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: turist, vaka sayısı
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