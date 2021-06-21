Dev Turizm-İş Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu, Antalya’da turizm sezonunun açıldığını söyleyenlere, “Öyle iddia edildiği gibi 15 Mayıs tarihinden itibaren Türkiye’de turizm canlanmadı” dedi.

Türkiye’nin ekonomik anlamda en büyük gelir kaynağını oluşturan turizm sektörü diğer sektörler gibi zor günler yaşıyor. Türkiye 15 Mayıs tarihinde 19 ülkeden gelen 81 uçakla turizm sezon açılışını yaptı. Beklenti her ne kadar yüksek olsa da Dev Turizm-İş Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu’na göre Antalya’ya gelen turist sayısında ciddi bir düşüş yaşanıyor. En büyük etkilerinden biri ise Rusya’dan Türkiye’ye turist kısıtlaması ve ekonomik kriz. Antalya’da turizm sezonunun açıldığını söyleyenlere, “Bu biraz hayal satmak gibi oluyor” diyen Yahyaoğlu, bir rezervasyon düşüşünün de yaşandığını söylüyor. Birçok otelin personelini çağırdığını ancak daha sonra beklemeye aldığını söyleyen Yahyaoğlu, “Otellerin çok az bir kısmı açıldı. Rusya’dan ülkeye uçakların uçmuyor olması ve Avrupa ülkelerinin Türkiye’yi riskli ülke statüsünden çıkarmaması bizlerde belirsizlik yarattı. Turizm sektörünün tek beklentisi Rusya’dan gelecek olacak turist” diyor.

Riskli olmaya devam ediyor

“Öyle iddia edildiği gibi 15 Mayıs tarihinden itibaren Türkiye’de turizm canlanmadı” diyen Yahyaoğlu, umutların Rusya’dan turistlerde olduğunu söylüyor. Turizm çalışanlarının tamamının aşılanmadığını söyleyen Yahyaoğlu sözlerine şöyle devam ediyor: “Defalarca dile getirmemize rağmen turizm işçileri eğitime alınmadı. Elbette hijyen çok önemli ve turizm çalışanları temizliği bilmiyor değiller. Ama pandemi sürecinde özellikle virüsün bu kadar hızlı yayıldığı bir süreçte hijyen anlayışı aynı değil. Personelin eğitilmesi hem kendi sağlığı hem de hizmet vereceği kişiler açısından çok önemli. Ortada insan hayatı söz konusu, ama bu konuda da hiçbir önlem alınmadı. Güvenli eğitim sertifikaları alındı verildi ama burası Türkiye. Burada bunun bir karşılığı var mı, bir bilgilendirme yapıldı mı, tabi ki hayır. İşin gerçeği bu. Bu anlamda personel açısından turizm riskli olmaya devam ediyor.”

Milyonlarca çalışan işsiz kaldı

Artı Gerçek’in haberine göre, aşı ve eğitimlerin suretle tamamlanması gerektiğine dikkat çeken Yahyaoğlu, Türkiye’de turizme bakış açısının ‘çarklar dönsün’ mantığı ile ilerlediğini belirtiyor. İnsan sağlığının hiçe sayıldığını söyleyen Yahyaoğlu, “Milyonlarca turizm sektörü çalışanı işsiz kaldı. Virüsten mi ölelim açlıktan mı ikilemi arasına düştü insanlar. Oteller açılsın gerekirse virüsten ölelim noktasına geldi insanlar. Çünkü çocuklarına ekmek götüremeyen bu insanlar virüs riskini seve seve göze alıyorlar” diyor. Turizmin amacının her şeyden önce halka fayda sağlama amacı taşıması gerektiğini söyleyen Yahyaoğlu, “Sadece otellere döviz, euro gelsin bu mantık bizi kurtarmıyor. Turizm sadece para getiren bir olgu olarak algılanamaz. Para geliyor, ama nereye gidiyor belli değil. Birilerinin cebine para giriyor ama ülkeye bir faydası yok. Bunları maalesef göremiyoruz” diyor.