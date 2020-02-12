ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da İdlib'e ilişkin görüşmeler yaparken, toplantıların ardından açıklamalarda bulundu.

NTV Diplomasi Muhabiri Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtlayan Jeffrey'in açıklamalarından satır başları şöyle: "Türkiye'nin İdlib'deki meşru çıkarlarını destekliyoruz. Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip. "Türkiye'nin rejim güçlerine karşılık vermesini anlıyoruz. "ABD'nin Suriye'deki tavrı çelişkili değil. YPG, Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildi. Türkiye ile anlaşmaya uyduk. "Suriye ve Libya'da ortak jeostratejik amaçlarımız var. Türkiye ile yakın koordinasyon ve bilgi paylaşımı önemli. "Türkiye insani felaketle tek başına mücadele edemez. "Suriye'deki karışıklığa Rusya ve Esad neden oldu."

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