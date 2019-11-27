Türk-İş: Bu asgarî ücretle geçinilemez

AsgarÎ Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını pazartesi günü yapmaya hazırlanırken, Türk-İş, kendi araştırmasından yola çıkarak bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin 2 bin 526 lira olduğuna dikkat çekti.

Ücret belirlenirken bunun en önemli gösterge olması gerektiğini dile getiren Türk-İş, halen 2 bin 20 lira ile geçinmeye çalışan asgari ücretli sayısının da görünenden çok fazla olduğunu belirterek 14 milyon çalışanın 10 milyonunun asgarî ücretli olduğunu açıkladı. Bu sonuca göre ülke gündemi farklı konulara odaklanırken 10 milyon kişi aylık 2 bin 20 lira ile kirasını ödemeye, evine ekmek götürmeye çalışıyor. Cumhuriyet’in haberine göre, TEKSİF Genel Başkanı Nazmi Irgat, şu anda Türkiye’de kaç kişinin asgari ücretli olduğunun bilinmediğine dikkat çekti. 7-8 milyon asgari ücretli olduğunun söylendiğini ancak gerçek rakamın ortada olmadığını belirten Irgat, “Toplam işçi sayısı 14 milyon. Bu işçilerin sadece 1 milyon 894 bini sendikalı. Yani örgütlenme yok. Bu nedenle de asgarî ücret çok yaygın. İşçiler sendikal haklarını kullanamadıkları için özellikle özel sektörde asgarî ücrete mahkûm oluyor. Asgarî ücretli sayısı açıklanandan çok daha fazla. 14 milyon işçinin yaklaşık 10 milyonu asgari ücretli” dedi.