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12 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi başladı

12 Kasım 2021, Cuma 15:48
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 8. Zirvesi başladı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, "Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler" temasıyla düzenlenen zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katılıyor.

Liderlerin yoğun gündem maddeleri üzerinde görüşmelerde bulunacakları tarihi zirvede, Türkmenistan'ın gözlemci üye olarak teşkilata katılımı, üçüncü ülkeler ve kurumlarla ilişkilerin ve gözlemci üyelik kriterlerinin belirlenmesi, Türk Yatırım Fonu'nun kuruluşunun tamamlanması ve teşkilatın orta ve uzun vadeli hedeflerini ve programını içeren "Türk Dünyası 2040 Vizyonu"nun onaylanmasına ilişkin kararlar alınması bekleniyor.

Teşkilatın dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçeceği, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin sonuç belgesi olan İstanbul Deklarasyonu'nun imzalanacağı zirvede, liderler, bölgesel ve uluslararası mevcut siyasi ve ekonomik gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun takip ettiği programda aile fotoğrafı da çektirip konuşma yapacak devlet başkanları, toplantının ardından zirve yemeğinde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğin ardından Konsey'e üye ülkelerin devlet başkanları ile ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi
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  • Toygar

    12.11.2021 16:06:30

    "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" ve Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan ... Tuhaf geldi. Bizi de unutmayayım :)

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