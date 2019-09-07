Türkiye, daha fazla sığınmacı kabul edemez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Avrupa şunu anlamalıdır ki, Türkiye, İdlib tarafından bir akın olması halinde daha fazla sığınmacıya ev sahipliği yapabilecek durumda değildir.” dedi.

İtalya’nın kuzeyindeki Cernobbio şehrinde düzenlenen 45. Ambrosetti Forumu’na katılan Oktay, Bloomberg televizyonunda gündemi değerlendirdi.

Oktay, “Suriye’den yeni bir göç dalgası ile mi karşı karşıyayız?” sorusuna, “Maalesef evet. Ancak, Türkiye olarak o bölgede barışın tesisi için ciddî çaba sarf ediyoruz.” yanıtını verdi. Astana ve sonrasındaki Soçi Süreci’nde İran ve Rusya ile yapılan görüşmelerde İdlib’de teröristlerden arındırılmış ve siviller için güvenli bir bölge oluşturulduğunu hatırlatan Oktay, “Ancak Suriye rejiminin bölgedeki saldırıları çok sayıda sivil can kaybına yol açtı.” diye konuştu. Oktay, Avrupa’nın kendi sorunlarına çok fazla odaklandığını ve mülteci sorununu unuttuğunu belirterek, “Avrupa için temel sorun bölgedeki kendi yabancı savaşçıları.” dedi.

İdlib’e yönelik saldırıların devam ettiğini anlatan Oktay, burada rejimin hastaneleri, okulları ve sivilleri bombaladığını ifade etti. Oktay, Türkiye’nin 3,7 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, “Avrupa şunu anlamalıdır ki, Türkiye, İdlib tarafından bir akın olması halinde daha fazla sığınmacıya ev sahipliği yapabilecek durumda değildir. Avrupa, bu riskle yüzleşmeli. Türkiye, bu yükü tek başına taşıyamaz.” değerlendirmesinde bulundu.