Türkiye'de 116 bin 111 kişinin Kovid-19 tedavisi tamamlandı

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 37 bin 507 test yapıldı ve 952 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 1121 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 116 bin 111 oldu.

Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1121 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 767 bin 495, vaka sayısı 154 bin 500 ve vefat sayısı 4 bin 276 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 800, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 401 ve iyileşen hasta sayısı 116 bin 111 olarak kayıtlara geçti.

"Artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısı 1000'in altında"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısı 1000'in altında. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: maske ve 1,5 metre sosyal mesafe." ifadelerini kullandı.