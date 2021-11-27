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28 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

Son 24 saatte 192 kişi vefat etti, 23 bin 759 kişinin testi pozitif çıktı

27 Kasım 2021, Cumartesi 23:12
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 358 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 759 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 103 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,08, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,52 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 58 bin 425 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır."

AA

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