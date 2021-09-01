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Türkiye'de son 24 saatte 290 kişi vefat etti

01 Eylül 2021, Çarşamba 21:00
Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi vefat etti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan verilere göre, 1 Eylül saat 19.00 itibarıyla İstanbul'da aşı yaptıranların oranı yüzde 76,7, Ankara'da ise yüzde 83,9 oldu. İzmir'de aşı yaptıranların oranı ise yüzde 84,7 olarak gerçekleşti.

Birinci doz aşı yaptıranların sayısı 48 milyon 563 bin 507'ye yükselirken ikinci doz aşısını yaptıranların sayısı 37 milyon 368 bin 108 ve üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı ise 8 milyon 661 bin 464 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,24, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,20 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Eskişehir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 164 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 94 milyon 873 bin 884'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 706 bin 330 doz aşı uygulandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335 bin yeni vakamız, 4 bin yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köy karantinaya alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, anasınıfı ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için okullarda yüz yüze eğitimlerin başlaması nedeniyle koronavirüs bilgilendirmesi yaptı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köy ve Kocaeli'nin Körfez ilçesinde demirli yük gemisinde Kovid-19 vakası tespit edilmesi üzerine 12 kişilik mürettebat karantinaya alındı.

AA

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