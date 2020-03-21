Türkiye'de vefat sayısı 21'e; hasta sayısı da 947’ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277’si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947’ye ulaştı." ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin kurallara uyma vurgusu yaparak yaşlılarımızın uyarılması çağrısı yaparak, "Yaşlı hastalarımızdan 12’sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım." ifadelerini kullandı. Koca, Twitter hesabından Kovid-19'a ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: ''​Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277’si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor.'' AA

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