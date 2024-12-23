Türkiye’deki Suriyeliler için ‘sınırdan geçiş kolaylığı’

Suriye’de Esad rejiminin sona ermesinin ardından, Türkiye’deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor. Ticaret Bakanlığı, Suriye vatandaşlarının geri dönüş işlemlerine ilişkin tüm gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine genelge gönderdi.

Artı Gerçek’in haberine göre genelge, Suriyelilerin nasıl dönüş işlemleri yapacağını içeriyor. Genelgeye göre, Suriyelilerin geri dönüş işlemlerinde yolcu beraberi eşya ile ev eşyasına ilişkin sözlü beyan formu aranmayacak. İşlemler, söz konusu genelgede yer alan “Kolaylaştırılmış Çıkış Formu”nun düzenlenmesiyle yapılacak. Suriye’den gelen geçici koruma statüsüne haiz kişilerin ülkelerinden getirdikleri ve noterler tarafından tescil edilen plakalı taşıtlarına ilişkin de kolaylık sağlandı. Haber Merkezi *** Sınır bekçiliği rolü mü verildi? İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Ankara ziyaretine ilişkin değerlendirmelerinde, “Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Ankara ziyaretinde Türkiye’nin tam üyelik adaylığından söz etmeksizin Suriyeli sığınmacılar için 1 milyar euro hibe müjdesi verdi. Bu gerçek, AB’nin Türkiye’ye sadece ekonomik ilişki ve sınır bekçiliği görevi biçtiğini göstermektedir” ifadelerine yer verdi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 158

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.