Türkiye'den Ekvator Ginesi'ne taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Ekvator Ginesi'ne, bir askeri üssün mühimmat deposunda meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan patlamalar nedeniyle taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ekvator Ginesi'nin Bata kentinde bulunan bir askeri üssün mühimmat deposunda dün meydana gelen patlamalarda 20 kişinin yaşamını yitirdiğinin ve yüzlerce kişinin yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu elim olay nedeniyle dost Ekvator Ginesi halkı ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı. Ekvator Ginesi Sağlık Bakanı Guinea Salud, çok sayıda kişinin yaralandığı, patlamaların etkisiyle kışlaya yakın birçok evin yıkıldığı ve birçok kişinin göçük altında kaldığı bilgisini paylaşmıştı. AA

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