Türkiye genelinden 1 Mayıs izlenimleri

1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de Emek ve Dayanışma Günü olarak tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

'1 Mayıs'ın tarihçesi

TÜSİAD'dan '1 Mayıs' mesajı

İşçi meydanda

“Sen çalış ben yiyeyim” düzenine karşı Kur'an ve Risale-i Nur'daki uyarılar!

İstanbul'da, Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN), Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN), Hak ve Emeğin Sendikası (HAK-SEN) ile Birleşik Devlet Memurları Sendikası (BİRDEM-SEN) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günüdolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu.

Sendika üyeleri, Gümüşsuyu Caddesi'nden çeşitli sloganlar atarak, Kazancı Yokuşu'na yürüdü. Gruplar, burada İstiklal Marşı okudu ve 1977'deki olaylarda ölenler için karanfil bıraktı.

DİSK üyeleri de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na ise çelenk bıraktı.

İstanbul'daki kutlamaların adresi Bakırköy Halk Pazarı

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB önderliğinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen kutlama, Bakırköy Halk Pazarı'nda başladı.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ile çeşitli sivil toplum kuruluşu üyelerinin, kutlamaların yapıldığı Bakırköy Halk Pazarı'na girişi tamamlandı. Programın başlaması için tüm kortejlerin alana ulaşması beklenildi.

Marmara Forum'un önünde sabah saatlerinden itibaren toplanan DİSK ve TMMOB'un da aralarında bulunduğu bazı sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilci ile üyeleri, iki arama noktasından geçtikten sonra kortej oluşturdu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kortejin önünden yürüdü.

Pankartlar açarak, sloganlar atıp şarkı ve marşlar söyleyen katılımcılar, Bakırköy Halk Pazarı'na geldi.

Öte yandan, KESK ve HDP öncülüğünde İncirli Caddesi'de toplanan gruplar da kortej oluşturarak mitingin yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı'na doğru yürüyüşe geçti. Korteje, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli de eşlik etti.

Şanlıurfa'da vefat eden işçiler için başsağlığı mesajı

Diğer taraftan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemeye göre 5 kişinin ölmesi ve 12 kişinin yaralanmasından dolayı DİSK kutlamada değişiklik yaptı.

Ölen işçiler için başsağlığı mesajı okunurken etkinlik programında değişiklik yapıldı. Etkinlikten konser programının çıkarıldığı bazı grupların marşlar seslendireceği bildirildi.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve "1 Mayıs Bileşenleri" tarafından düzenlenen kutlamaların yapılacağı alanın toplanma noktalarından İncirli'deki metrobüs durağında, sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı.

Kutlamalara katılmak isteyen sendikaların üyeleri ve vatandaşlar, alana girişte ve buraya açılan sokaklarda güvenlik aramasından geçirildi.

Bakırköy Adliyesi önündeki Halk Pazarı alanında yapılacak kutlamalar için fonunda büyük bir ekran bulunan ve üzerinde "İş, adalet ve özgürlük için 1 Mayıs" ve "Memleket isteriz iş, adalet, özgürlük olsun" yazan dev platform kuruldu.

Miting, EYT, KHK'lar ile işten çıkarılanlar, kıdem tazminatı, zorunlu BES uygulamasına dikkati çeken temayla düzenleniyor.

Miting alanında da polis geniş güvenlik önlemi aldı. Sahne ve miting alanı arasında çift güvenlik bariyerleri oluşturuldu.

Öte yandan, canlı yayın yapan televizyon kanalları için de miting alanında ayrı bir platform kuruldu.

Sendika üyesi işçiler ve vatandaşlar, miting alanına 3 ayrı arama noktasından güvenlik kontrolünden geçtikten sonra alınıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı programda, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, TMMOB Başkanı Emin Koramaz ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman'ın da konuşma yapması bekleniyor.

Ankara'daki kutlamalar Anadolu Meydanı'nda

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günüdolayısıyla başkentte düzenlenen etkinlikler kapsamında Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki AKM yakınında toplanan gruplar Anadolu Meydanı'na gelmeye başladı.

Bazı sendika ve sivil toplum kuruluşları tarafından 1 MayısEmek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek açık hava toplantısı öncesi meydana çıkan yollar, sabahın erken saatlerinden itibaren trafik ekipleri vebazı noktalarda da belediye kamyonları tarafından kapatıldı.

Bariyerlerle güvenlik çemberine alınan alanda dedektör köpeklerle patlayıcı madde araması yapıldı.

Etkinlik kapsamında Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki AKM'nin yanında toplanan gruplar, üzerlerinin aranmasının ardından Anadolu Meydanı'na giriş yapmaya başladı.

Yürüyüş ve açık hava toplantısı nedeniyle, etkinlik sona erene kadar Anıt Caddesi (Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası), Kazım Karabekir Caddesi (İstanbul Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası), Hipodrom Caddesi (Mevlana Bulvarı kesişimi ile Gar Kavşağı arası), GMK Bulvarı (Demirtepe Köprüsü kesişimi-Anadolu Meydanı arası), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası), Ulaştırma Kavşağı ile yan varyantları, Anadolu Meydanı ile yan varyantları ve buralara açılan cadde vesokaklar çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.

Akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen etkinliklerde, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden 5 bin 800 emniyet mensubu görev yapacak.

Bunun yanı sıra etkinlikler hava araçlarıyla sürekli kontrol edilecek.

İzmir'de kutlamalar Gündoğdu Meydanı'nda

İzmir'de de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

DİSK, KESK, Türk-İş'e bağlı sendikaların üyeleri, bazı partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan gruplar, önceden belirlenen 3 noktada toplandı.

Sloganlar atarak ellerinde pankartlarla kortejler halinde Gündoğdu Meydanı'na gelen gruplar, arama noktalarından geçerek alana girdi.

Etkinlik kapsamında işçilerden oluşan koro çeşitli marşlar söyledi.

Marşlara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eşlik etti.

İşçi korosunun performansının ardından DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 1 Mayıs Tertip Komitesi adına günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Etkinlik Kardeş Türküler'in konseriyle son buldu.

Şanlıurfa'daki 1 Mayıs programı kaza nedeniyle yarıda kesildi

Bu arada, Hak-İş ve Memur-Sen konfederasyonlarınca Şanlıurfa 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde ortak program düzenlendi. Program, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden 1 Mayıs programına katılmak için Şanlıurfa'ya gelen bir grubun trafik kazası geçirmesi nedeniyle yarıda kesildi.