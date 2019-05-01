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1 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İşçi meydanda

01 Mayıs 2019, Çarşamba
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde işçiler meydanlara çıkıyor. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Toplumun her kesiminden işçi ve işverenlerle sivil toplum örgütleri omuz omuza vererek daha güzel yarınlara erişecektir” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bugün kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, çalışanların emekleri konusunda her zaman saygılı olunması gerektiğini belirtti.

Ahilik felsefesinden gelen esnaf ve sanatkârlar için emeğin kutsal olduğuna dikkati çeken Palandöken, “Toplumun her kesiminden işçi ve işverenlerle sivil toplum örgütleri omuz omuza vererek dayanışma içine girdiğinde ülkemiz millî hedeflerine ulaşarak daha güzel yarınlara erişecektir. Emeğe ve çalışan haklarına saygı, demokrasi kültürünün vazgeçilmez bir unsurudur. Bu vesileyle esnaf ve sanatkârlar camiası adına, tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. Bu yıl yapılacak 1 Mayıs kutlamalarının da bayram havasında geçerek kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Çalışanların haklarına saygı gösterin

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan da çalışanların hak ve emeklerinin, üzerinde titizlikle durulması ve saygı gösterilmesi gereken bir değer olduğunu ifade ederek, “İş sağlığı ve güvenliğiyle çalışma koşullarının iyileştirilmesi toplumsal refahın vazgeçilmez bir unsurudur. Bu konuda toplumun tüm kesimlerinin birlikte göstereceği gayret ve dayanışma çok önemlidir. Emeğin, alın terinin kutsallığını yansıtan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, çalışma barışını güçlendirmesini, toplumumuzda dostluk ve dayanışmayı artırmasını, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyor, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutluyorum.” diye konuştu.

Etiketler: tesk, palandöken, 1 mayıs
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