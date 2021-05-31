"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Türkiye ile Yunanistan 'aşı' konusunda anlaştı

31 Mayıs 2021, Pazartesi 15:59
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kovid-19 aşılarının karşılıklı tanınması kararını aldıklarını belirterek, bu konuda hem Türkiye hem Yunanistan'ın farklı ülkelerle mutabakata vardığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, sözlerine Avrupa Şampiyonu olan AE'yi tebrik ederek, gelecek sene Türk ve Yunanistan takımlarının play-offta karşılaşmasını diledi. 5 yıl aradan sonra Yunanistan'da tekrar bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydeden Çavuşoğlu, kendisine ve heyetine gösterilen ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dendias ve heyetlerle yaptıkları görüşmelerde ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldıklarını, bölgesel konuları değerlendirdiklerini, istişare ettiklerini belirterek, "Artık somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede ilke olarak görüş birliğine vardık. Ulaştırmadan enerjiye, turizmden çevre, ticaret ve geniş yelpazede birçok iş birliği alanında ilgili kurumlarımız bundan sonraki süreçte bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının karşılıklı tanınması kararını aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, bu konuda hem Türkiye hem Yunanistan'ın farklı ülkelerle mutabakata vardığını hatırlatarak, Türkiye'nin de daha önce AB üyesi olan Macaristan ve Bulgaristan ile ayrıca Sırbistan ile karşılıklı anlaşmaya vardıklarını belirtti.

"Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloğa ve görüşmelere hazırız"

Bakan Çavuşoğlu, "İnanıyorum ki bugün vardığımız mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu etki yapacaktır. Bu olumlu adımları önümüzdeki süreçte özellikle turizm iş birliği noktasında artırmak istiyoruz. Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloğa, görüşmelere hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki siyasi ve askeri diyalogların tüm kanallarda ilerlediğini, bundan önceki siyasi istişarelerin 62'ncisinin ve bakanlıklar arasındaki siyasi istişarelerin Atina'da yapıldığını hatırlatarak, 63'üncü istişari görüşmelerin Türkiye'de yapılacağını ve en kısa zamanda Yunanistan tarafına tarih önerilerinde bulunacaklarını kaydetti.

İki ülkenin askeri makamları arasında "Güven artırıcı önlemler süreci"nin 4'üncüsünün video konferans yöntemiyle geçen hafta düzenlendiğini hatırlatan Çavuşoğlu, önümüzdeki süreçlerde düzenlenecek fiziki toplantı için Yunan heyetini Türkiye'ye beklediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, iki ülke liderlerinin NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelmesinin öngörüldüğünü belirterek, uzun süredir çözüm bekleyen meselelerin ve görüş ayrılıklarının iyi komşuluk, uluslararası iş birliği, karşılıklı hak ve çıkarlara saygı temelinde çözülmesini istediklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, "Bunun için de diyaloğumuzun kesintisiz sürmesi gerekiyor. Bu konuda da her iki tarafta da irade vardır, bugün bir kez daha teyit ettik. Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için bundan sonra görüşmeye hazırız, diyaloğa hazırız. Bu konuda Dendias'la birlikte çalışmaya devam etme konusunda hemfikiriz." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 431
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Normalleşme kuralları açıklandı

    DSÖ güçlendirilecek

    NATO dışişleri ve savunma bakanları toplanacak

    Mavi Marmara'daki Alman yolcu: Uluslararası sularda yargısız infazı beklemiyorduk

    "Sigara içenlerin koronavirüs riski yüzde 50 artıyor"

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

    Sovyetlerin 'Büyük Açlık' zulmü unutulmuyor: Milyonlarca Kazak ölüme mahkum edildi

    Fiziksel hareketsizliğe dikkat!

    Bosna Hersek'te yeni toplu mezar tespit edildi

    Milliler, Gine maçına hazır

    Nijerya'da medreseye silahlı saldırı: 1 kişi öldü, onlarca öğrenci kaçırıldı

    Myanmar'daki darbe karışıtları: Arakanlı Müslümanların durumundan endişe duyuyoruz

    Türkiye ile Yunanistan 'aşı' konusunda anlaştı

    'Sigarayı bırakanların kalp krizi riski neredeyse sıfıra iniyor'

    'Kamu işçisinin en düşük brüt ücreti 4 bin 800 TL olsun'

    Mavi Marmara saldırısında 11 yıl geride kaldı

    Myanmar'daki Müslümanlardan demokrasi ve adalet için yeni adım

    Gözler 'normalleşme adımları'nın ele alınacağı Kabine toplantısında

    ABD, Merkel’i de izlemiş

    Myanmar'da ölen sivillerin sayısı 840'a yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Ey zalimler; gideceğiniz yer kabir değil mi?
    Mehmet KARA

    Bu hale nasıl gelindi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Binbaşı Mehmet Kayalar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Said ZEKİ

    “Sizi rahatsız etmeye geldim!”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Yeni Asya şahıs değil, şahs-ı manevî hareketidir'
    Risale-i Nur'dan

    Beşer, bulaşık eliyle intizamı bozuyor
    Yeni Asya'dan Size

    Hizmetlerimizde merkezi güçlendirelim
    Süleyman KÖSMENE

    Said Nursî’nin (ra) hareket metodu yok muydu? -1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.