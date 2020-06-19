Türkiye, Kuzey Irak’taki üs sayısını artıracak

Irak’ın kuzeyinde PKK’ya yönelik Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarını sürdüren Türkiye’nin bölgede kurduğu geçici üslerin sayısını artırmayı planladığı bildirildi.

Reuters haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan “üst düzey bir Türk yetkili”, şu an bölgede 10’dan fazla geçici üsse sahip olunduğunu belirterek “Planımız, temizlenen bölgelerin aynı amaçla kullanımını engellemek üzere geçici üs bölgeleri oluşturmak. Yeni üsler kurulacak” dedi. Yetkili, Türkiye’nin sınır güvenliğini artırmak üzere PKK’yı ve lojistik imkanlarını hedef alan operasyonların Iraklı yetkililerle görüşmelerin ardından başlatıldığını da vurguladı.

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