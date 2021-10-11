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12 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

'Türkiye’nin çekilme vakti geldi'

11 Ekim 2021, Pazartesi 17:00
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Türkiye ve ABD’ye Suriye’den asker çekme çağrısını yineledi.

Mikdad, ‘Türkiye’nin askerlerini çekmesinin’ ve ‘işgalin son bulmasının ardından Suriye ile normal ilişkileri garanti eden bir çözümü desteklemesinin’ vaktinin geldiğini söyledi.

Mikdad, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Moskova’da yaptığı son görüşmeyi ‘bugüne kadarki en iyi ziyaret’ diye niteledi. G

azete Duvar’ın haberine göre, Suriye Dışişleri Bakanı, ülkesinin topraklarındaki Türk ve Amerikan askerlerini de eleştirdi. Mikdad, ‘Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki askerlerini çekmesinin’ ve ‘işgalin son bulmasının ardından Suriye ile normal ilişkileri garanti eden bir çözümü desteklemesinin vaktinin geldiğini’ söyledi. 

ABD’ye de Suriye’deki güçlerini çekme çağrısında bulunan Mikdad, “Amerikalıları ülkemizden gitmeye ikna etmek için birçok yolumuz var, dolayısıyla kayıp vermeden gitmelerini öneririm” dedi.

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