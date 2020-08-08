‘Türkiye sözleşmeden çekilsin’

İstanbul Sözleşmesi Çalışma Platformunun hazırladığı, İstanbul Sözleşmesi’nin hukukî, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirildiği rapor, bir otelde düzenlenen toplantıyla açıklandı.

Metni okuyan Platform Sözcüsü ve Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Figen Şaştım, “İstanbul Sözleşmesi, Türkiye toplumunun temel dinamiklerine aykırı olan, kullanılan kavramlar ve hegemonik dille kadın erkek cinsi arasında dayanışma ve iletişim dilini ortadan kaldıran, dünya milletlerini cinsi- yetsizleştirme ve üçüncü bir cinsi oluşturmanın ilk adımlarına öncülük eden proje bir sözleşmedir. Raporumuzda da beyan ettiğimiz üzere, sözleşmenin 80. maddesinde düzen- lenen usul gereğince Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesini ve sözleşmenin feshini, kadına yönelik şiddet başta olmak üzere tüm canlılara yönelik şiddeti önleme ve ortadan kaldırmayı hedef alan yerli ve milli bir yasal düzenleme yapılmasını, başta hükümetimiz olmak üzere tüm yetkililere teklif ediyoruz” dedi.