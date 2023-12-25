"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ARALIK 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

“Türkiye tapu” uygulaması geliyor: Tapu işlemlerinde güvenlik artacak

25 Aralık 2023, Pazartesi 19:34
İnternet üzerinden yapılan tapu işlemlerine ek güvenlik getiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Türkiye Tapu” uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Uygulama ile tapu işlem başvurularına ek güvenlik getirilmesi hedefleniyor. İnternet üzerinden yapılan tapu işlemlerine ek güvenlik getiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “Türkiye Tapu” uygulaması için hazırlıklarını sürdürüyor. Uygulamanın 2024 sonunda devreye girmesi planlanıyor. Hedef, tapuda şeffaflık ve güvenliğin artırılması. Uygulamayı kullanacak kişilerden mobil veya elektronik imza istenecek.  Süreç, kişi ve mekana bağlı olmadan yürütülebilecek. Tapu işlemleri, hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanabilecek. Uygulamanın devreye alınmasıyla; tapuda sorgulama, harç bedeli hesaplama, başvuru, iptal ve devir işlemlerinin yapılması hedefleniyor. Ayrıca tapu bağışlama, ipotek ve terkin işlemleri de uygulama kapsamında.

(TRT Haber)

 

Okunma Sayısı: 289
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'ye açtığı savaşı "derinleştirerek sürdüreceğini" söyledi

    Yerli üreticilere ithalat koruması

    Elektronik sigara 34 ülkede yasaklandı

    “Türkiye tapu” uygulaması geliyor: Tapu işlemlerinde güvenlik artacak

    Faizin de faizini ödeme bütçesi

    Altında yeni rekor

    AKP yoldan çıktı

    Meclis hukukuna sahip çıkmalı

    Açlık sınırı 16 bin 500 liraya ulaştı

    BM okulları suç işlenen alanlara döndü

    Gazze için üç dinde dua

    14 ilde eğitime şiddetli kar engeli

    Filistinli Papaz: Bu bir soykırım

    Sorumluluktan kurtulamazsınız

    Putin Ukrayna’da ateşkese hazır

    Ateşkes olmadan olmaz

    İsrail uçaklarının yakıtı Türkiye’den gidiyor

    Gazze'deki soykırım da dünyanın izniyle yapılıyor; Srebrenitsa ve Ruanda'daki gibi!

    'Gazze'de 50 bin hamile kadın var'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Haydi hep birlikte okuyalım
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Kapanması gereken kapılar -3
    M. Latif SALİHOĞLU

    Millî Şef ile Sovyet Rusya’nın son günü
    Risale-i Nur'dan

    Kazaya rıza ve tevekkül musibeti hafifleştirir
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya farkı
    Ali FERŞADOĞLU

    Haydi müminler cihada!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Said ZEKİ

    Yılın sonu görünüyor!
    Genel

    İfsad komiteleri - 1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.