Turkuaz kart verilmeyenler ne yapacak?

İçişleri Bakanlığı “tam kapanma” döneminde turkuaz kartlı basın mensuplarının yasaklardan muaf tutulduğunu açıkladı.

Bir yılı aşkın süredir basın kartları yenilenmeyen basın çalışanlarının ne yapacağı merak konusu. İçişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklama şöyle; “Yürüttükleri kamusal görevin ivediliği göz önünde bulundurularak turkuaz basın kartı sahibi olan basın mensupları kurumsal kimlik kartlarını ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamasına tabi olmayacaklar. Gerek kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde gerekse şehirler arası toplu taşıma araçlarında biletleme aşamasında turkuaz basın kartı dışında ayrıca bir izin ya da belge istenilmeyecek.” Ankara - Recep Gören

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