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28 EKİM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

TUSAŞ'taki terör saldırısında yaralanan 5 kişinin tedavisi sürüyor

28 Ekim 2024, Pazartesi 12:55
Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananlardan 5'inin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 17'si taburcu edildi. 5 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."

AA

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