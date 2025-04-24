Tuzla Deri OSB'deki depolama tankında patlama oldu: 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arıtma tesisinde bulunan katı atık depolama tankında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın şiddetiyle tankın duvarı çökerken, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Patlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. İnceleme başlatıldı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tuzla'daki İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'nin arıtma tesisindeki çamur silosunda meydana gelen çökmeyle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tuzla'daki İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'nin arıtma tesisindeki çamur silosunda meydana gelen çökme sonrası Bakanlık il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle bölgeye yönlendirildiği belirtildi. Açıklamada, silodan çevreye yayılan atıkların bölgede bulunan dere yatağına karışmaması için gerekli tedbirlerin alındığı, olaya ilişkin inceleme başlatıldığı kaydedildi. AA

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