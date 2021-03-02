Uçum’a göre Altun da Bakan pozisyonunda

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, “Fahrettin Altun’un pozisyonuyla bir bakanın pozisyonu arasında fonksiyon olarak bir fark yok şu anda” dedi.

Posta’ya konuşan Uçum, “Muhalefetin İletişim Başkanı için ‘Altun bir atanmış, ama siyasî açıklamalar yapıyor’ şeklinde eleştirileri var. Bu görüşe ne diyorsunuz?” sorusuna da şöyle cevap verdi: “Fahrettin Altun’un pozisyonuyla bir bakanın pozisyonu arasında fonksiyon olarak bir fark yok şu anda. O da Cumhurbaşkanı’nın iletişim programını hayata geçiriyor. Bakın yöneticilere yönelik eleştiri, iddia hakkı elbette vardır ama buradaki asıl mesele şu: İdeolojik olarak, devlet karşıtı siyaseti meşrûlaştırmaya çalışmak son derece tehlikeli bir şeydir ve bu gayrimeşrû siyasettir. Hesap sorma mercileri ve hesap verme mecraları hukuk içinde bellidir. Devlet demokratik yollardan etkilenir, demokratik işleyişi güçlendirilir, meşrû olan budur.”

Okunma Sayısı: 88

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.