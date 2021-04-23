"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

'Ukrayna ve çevresindeki gelişmelerden hepimiz endişe duyuyoruz'

23 Nisan 2021, Cuma 17:54
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz bölgesinin gerginliklerden uzak tutulması gerektiğini belirterek, "Ukrayna ve çevresindeki son gelişmelerden hepimiz endişe duyuyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklık Bildirisi'nin Kabulünün 10. Yıl Dönümü" vesilesiyle dün düzenlenen panelde konuşma yaptıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, bu üçlü toplantıya ev sahipliği yaptığı ve gösterdiği sıcak misafirperverlik için Rumen mevkidaşı Aurescu'ya teşekkür etti.

"İlişkilerimiz tüm bölgeye örnek teşkil etmektedir." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından da dün kabul edildiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve iyi dileklerini kendisine ilettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Türkiye-Polonya-Romanya üçlü toplantılarının vizyoner bir girişim olarak 9 yıl önce başladığını hatırlatarak gelecek yılki 10'uncu toplantıya Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını söyledi.

Bu toplantılarda değerlendirmelerde bulunmanın yanı sıra yeni projeleri de ortaya koyduklarını belirten Çavuşoğlu, bugünkü toplantıda son NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yanı sıra haziranda düzenlenecek NATO Zirvesi'ni de ele aldıklarını anlattı.

Çavuşoğlu, "Bugün, birlik ve dayanışmanın öneminin altını çizmek isterim. Karadeniz bölgesi ortak evimizdir, bu bölgenin gerginliklerden uzak tutulmasını sağlamalıyız. Ukrayna ve çevresindeki son gelişmelerden hepimiz endişe duyuyoruz. Bununla beraber, son zamanlarda umut verici haberler alıyoruz, diyalog ve diplomasinin galip geleceğini umuyoruz." diye konuştu.

Birlikte ele alınması gereken Afganistan, NATO 2030 stratejisi, NATO Zirvesi gibi öncelikli konular olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Tüm bu konuları ele alıyoruz ve politikalarımızı koordine etmeye devam edeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, sözlerini Rumen ve Polonyalı mevkidaşlarını gelecek yıl düzenlenecek toplantıda Türkiye'de ağırlamayı dört gözle beklediğini vurgulayarak sonlandırdı.

AA

Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kudüs olmadan mümkün değil

    Pandemi öncesine 2022 ikinci yarıda dönülür

    Gıda fiyatları uçuşta

    'Thodex'in kurucusunun bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu'

    'Ukrayna ve çevresindeki gelişmelerden hepimiz endişe duyuyoruz'

    Rus Tarihçi, sözde Ermeni soykırımı iddialarını değerlendirdi: 'Kurgudan başka bir şey değil'

    'EURO 2020'nin ev sahipleri değişti

    Macron'a 'Fransa'da iç savaş çıkabilir' uyarısı!

    Türkiye’nin desteğini almak Mısır’ın menfaatine

    Yerli yatırımcı dolara döndü

    Crew Dragon mekiği uzaya fırlatıldı

    50'den fazla Filistinli, İsrail tarafından gözaltına alındı

    'Libya açıklarında son bir kaç günde 172 göçmen ölmüş olabilir'

    BMGK: Tigray'dali insani durumdan derin endişe duyuyoruz

    Thodex'in kurucusunun kırmızı bültenle aranması ve iadesi için işlem başlatıldı

    Meclis hakim, hükümet hizmetkardır

    İsrail'den Filistinlilere teravih sonrası yine sert müdahale

    İngiliz Parlamentosu “soykırım” dedi

    Kovid salgını en çok mültecileri etkiledi

    Mühendisler de işsiz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    101 yıl sonra TBMM
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Güzelleme-çirkinleme
    Şükrü BULUT

    Ey Bir Devrin Kapısını Sessizce Kapatan Güzel Ağabey! Yolun açık olsun…
    Faruk ÇAKIR

    Çok büyük zararın hikâyesi
    Genel

    Mühendisler de işsiz
    Osman ZENGİN

    Camiye git, namaza gelenleri iftara getir!
    Cevher İLHAN

    Doğu Akdeniz’de de yalnız kaldık, niye?
    Ali FERŞADOĞLU

    Az, çoğu nasıl mağlûp eder?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.