Uluslararası Basın Enstitüsü’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı

Gazetecilere yönelik saldırıları kınayın

Uluslararası Basın Enstitüsü ile PEN International dahil olmak üzere 18 ifade özgürlüğü örgütü geçtiğimiz günlerde fiziksel saldırıya uğrayan gazeteciler Yavuz Selim Demirağ ve İdris Özyol’a ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mektup yazarak, gazetecilerin güvenliğini sağlama çağrısı yaptı.

Bianet’in haberine göre mektup, hükümeti bu şiddet eylemlerini aleni olarak kınamaya çağırmakla birlikte, İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine doğru Türkiye’de seçmenlerin oylarında etkili olabilecek gazetecilerin ifade özgürlüğü ve güvenliğini sağlamaya çağırıyor. Mektubun tamamı şu şekilde: “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Size, son beş gün içinde Türkiye’de gazetecilere yönelik acımasız saldırılarla ilgili ciddî endişelerimiz ifade etmek için yazıyoruz. Aşağıda imzası bulunan ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, özgür bilgi akışına adanmış örgütlerin temsilcileri olarak, sizden bu saldırıları şiddetli bir dille kınamanızı, polis ve adlî sistem mensuplarının, bu saldırılara karışanların adalete teslim edilmesini sağlamanızı talep ediyoruz. (…) Bu durumu da göz önünde bulundurarak, sizden, Demirağ ve Özyol’a yapılan saldırıları kamuya açık bir şekilde acilen kınamanızı, saldırganların adalete teslim edilmesini ve Türkiye’de gazetecilerin fikirlerini özgürce ifade ederek 23 Haziran seçimlerine doğru halkın bağımsız kaynaklardan haber alma hakkına dair açık bir işaret göstermenizi talep ediyoruz.