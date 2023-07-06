Urumçi katliamının 14. yılında Uygurlardan çağrı

Çin zulmünden kaçan Müslüman Uygur Türkleri İstanbul’da 5 Temmuz 2009 Urumçi olaylarının 14’ncü yılı nedeniyle Tarabya’daki Çin Başkonsolosluğu yakınında bir araya gelerek işkence ve cinayetlerini protesto etti.

Çin hesap verecek

Giyim firmalarına ‘Uygur’ davası Protestoya katılan Doğu Türkistan dernek temsilcileri, tüm dünyanın sessiz kaldığı bir ortamda Türkiye’nin Uygur halkına desteğini daha çok arttırmasını beklediklerini ifade etti. VOA Türkçe’ye konuşan Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derneği (TÜRKİSTANDER) Başkanı Burhan Kavuncu, “Bu soykırım suçuna maalesef sessiz kalanlar bu yaşananlara ortak olmuş oluyor. Herkese sorumluluğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum” diye konuştu. Haber Merkezi

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