Uygur Türkü Anneler: Çocuklarımızın sesini duymak istiyoruz

Çin Halk Cumhuriyeti’nin çocuklarını alıkoyduğunu söyleyen Uygur Türkü anneler, seslerini duyurmak için İstanbul’dan başlattıkları yürüyüşlerini 19 gün sonra Ankara’ya ulaşarak bitirdiler.

Ulus Meydanı’nda açıklama yapan 6 kadın, aylardır sesini dahi duyamadıkları çocuklarına ve ailelerine kavuşmak istediklerini belirterek, “Biz sadece çocuklarımızın sesini duyabilmek istiyoruz” dediler. Bir anne, “Gidebildiğimiz her yere gittik. Hâlâ bir sonuç yok. Biz sadece çocuklarımızın seslerini duyabilmek için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul’dan Ankara’ya yürüyerek geldik. Bizim, çocuklarımızın hakkını kim koruyacak? Suçsuz, masum çocuklarımızın sadece sesini duyabilmek için iki senedir mücadele ediyoruz” dedi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 355

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.