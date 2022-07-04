Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'yla üçlü muhtıra hakında "Bu belgeye uymak zorundadırlar. Uymazlarsa bunları NATO'ya almayacağız." dedi.

Çavuşoğlu, "(Suriye'de) Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Türkiye, burada kendisine yönelik bir tehdit oluştuğu zaman onu dinlemez, bertaraf eder. Olay bu." değerlendirmesini yaptı. AA

Okunma Sayısı: 127

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.