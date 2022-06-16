Uzman Çavuş Kadir Kemik Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Kemik'in, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yayımladığı taziye mesajında, kahraman şehide Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Kadir Kemik'e, Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı. AA

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