Validen şehit ailesine ziyaret

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte iftar sonrasında Kuzey Irak’ta Pençe Kilit operasyonunda teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Harun Yıldırım’ın Toroslar İlçesi Sağlık Mahallesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

HÜSEYİN KÜÇÜK - MERSİN Ziyarette, şehidimiz Harun Yıldırım ve bütün şehitlerimiz için dualar edildi. Baba Orhan Yıldırım ve anne Ayşe Yıldırım ile görüşen Vali Pehlivan, başta şehidimiz Harun Yıldırım olmak üzere bütün şehitlerimiz ile ebediyete irtihal etmiş olan gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ederek ailelere sabır ve başsağlığı diledi. Vali, şehidimizin ailesine Türk bayrağı takdim etti. Ziyarete Toroslar Kaymakam Vekili Zeyit Şener ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz ve Toroslar İlçe Müftüsü Bayram Danacı da eşlik etti.

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