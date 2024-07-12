Vatandaş enflasyona ezdirilmemiş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği’nin 67. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda çeşitli ekonomik konuları ele aldı.

Şimşek, vergi politikaları ve ekonomik önlemler konusunda açıklamalarda bulundu. Şimşek, Türkiye’nin ekonomik durumuyla ilgili olarak enflasyonun yükselişine ve bunun ekonomi üzerindeki etkilerine değindi. “Enflasyon en adaletsiz vergi türüdür. Gerçekten sabit gelirliler, yani asgari ücretlilerden emeklilerimize kadar tüm çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik ama enflasyon onlar için en zorlu en sıkıntılı makro ekonomik dengesizliktir” diye konuştu. Haber Merkezi

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