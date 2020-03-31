Vatandaşın işi ve aşı için tedbir alınsın

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, hükümetin, ihale ve inşaat işlerini bir kenara bırakmasını ve vatandaşın “işi ve aşı hakkında” tedbirler alması gerektiğini belirtti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yazılı bir açıklama yaptı. Uysal, ülkemizde alınan tedbirler her geçen gün arttırılırken hükümetin, ihale ve inşaat işlerini bir kenara bırakmasını, vatandaşın gerçek ve öncelikli gündemi olan “işi ve aşı hakkında” tedbirler alması gerektiğini söyledi. Uysal, “Ülkemizde de peş peşe pek çok tedbirin alındığı çok zorlu bir süreç yaşanıyor. Ancak milletimizde oluşmaya başlayan kanaat, hükümet tarafından alınması gereken tedbirlerin gecikmeli olarak alındığı, milletin yarınlarından ciddî şekilde endişe ettiği şeklinde gerçekleşiyor. İyi düşünülmemiş, aceleye getirilmiş, hesaplanmamış önlemler alındığı için birkaç gün sonra bunların yetersizliği görülüyor ve ek tedbirlere ihtiyaç duyuluyor” dedi.

Koruma altındaki alanlar yapılaşmaya açılıyor

Koruma alanlarının imara açıldığını söyleyen Uysal, “Yönetmelik ile askeri bölgeler, su ve orman havzalarından sonra şimdi de koruma altındaki doğal alanların yerleşime açıldığı anlaşılmaktadır. Üstelik bu düzenleme halkın Koronavirüs salgınıyla boğuştuğu bir döneme denk getirilerek, kamuoyunun dikkatlerinden kaçırılmaktadır. ‘Düşük yoğunlukta’ denilerek sözde yumuşatılmaya çalışılsa da, yoğunluğu ne olursa olsun adı geçen bölgelerin imara açılacağı anlaşılmaktadır. Kentsel değerlerin, kentlerin ortak kullanım alanlarının, askeri bölgelerin, su ve orman havzalarının yerleşmeye açılması yetmemiş olacak ki, yeni düzenleme ile doğal alanlar da imara ve kaçınılmaz olarak yerleşmeye, yapılaşmaya açılmaktadır” diye konuştu.

Maske takarak ihaleye giren ilk ülkeyiz

26 Mart 2020 tarihinde Kanal İstanbul için ilk ihale yapıldığını, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Kanal İstanbul’un etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursun köy köprülerinin rekonstrüksiyon projeleri için gerçekleştirilen ihaleye 5 firmadan teklif geldiğini de söyleyen Uysal, “Medyada yer alan fotoğraflarda, gerek ihale komisyonu üyeleri, gerekse teklif verecek şirket yetkililerinin tamamının maske taktığı görülüyor. Maske takılarak ihaleye girilen ilk ülke olarak dünya tarihine geçtik” dedi. Uysal, şunları söyledi: “Var oluş nedeni ihale ve inşaat yapmak olan AKP iktidarı dayanamıyor, bekleyemiyor. Dünya yıkılsa araya bir imar değişikliği, inşaat için mevzuat değişikliği, bir ihale daha koyuyor. 82 milyon vatandaşımız can derdindeyken, tarihi köprülerin taşınması için ihale vermek akıl alır gibi değil.”

Birilerine verilmiş bir söz mü var?

Her bir vatandaşın hayatının her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan DP Genel Başkanı Uysal, “Oysaki Hükümet böylesine fevkalade bir ortamda bile, inşaat gibi, ihale gibi konuları kendi önceliği olarak görmeye devam ediyor. Bu tür uygulamaları böylesine olağandışı zamanlarda yapmakta hiçbir sakınca görmemektedir. Bu tür ihaleleri ya da idari kararları birkaç aylık kısa bir süre için bile olsa bekletemiyor. Bütün bu yaşananlar ışığında, haliyle, bizler de kendimize soruyoruz. Acaba birilerine verilmiş bir söz ya da taahhüt mü var?” diye sordu.

RECEP GÖREN- ANKARA